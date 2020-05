Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, și ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, au fost prezenți la Baza Aeriana Transport Aerian din Otopeni, la ceremonia de plecare a celor 15 cadre medicale militare. Cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre Statele Unite si Romania este un ‘solid’ Parteneriat strategic care genereaza actiuni…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre State

- Premierul Ludovic Orban a participat in aceasta dimineata la plecarea in SUA a echipei formata din 15 specialiști din Ministerul Apararii Naționale. Aceasta echipa va oferi sprijin autoritaților statului Alabama, in contextul masurilor de combatere a epidemiei de COVID-19. Spaecialistii romani au plecat…

- 15 cadre medicale militare și specialiști din Ministerul Apararii pleaca, luni, in SUA pentru a-i sprijini pe medicii din Alabama, dar și pentru a vedea cum se descurca medicii de peste ocean in lupta cu coronavirusul. Ludovic Orban și ministrul Apararii i-au condus la Aeroport.Premierul Ludovic Orban…

- Romania ajuta Statele Unite ale Americii, țara cu cel mai mare numar de cazuri și de decese provocate de COVID-19. O echipa de 15 militari pleaca luni dimineața catre statul Alabama. “Folosesc ocazia pentru a transmite un mesaj ferm: intre SUA și Romania e un solid parteneriat strategic, care genereaza…

- Premierul Ludovic Orban a condus la aeroport echipa de 15 specialiști romani, care vor pleca sa ajute medicii din Alabama, SUA. Orban a explicat ca acest gest vine in spriritul solidaritații dintre cele 2 țari și in baza parteriatului strategic.Citește și: Cum a intrat coronavirusul in Romania…

- Cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca in Statele Unite ale Americii pentru a sprijini medicii din statul Alabama. Echipa romaneasca este formata din 5 medici, 5 asistenti medicali si 5 specialisti in evitarea contaminarii. Personalul va sta aproximativ doua saptamani in SUA si…