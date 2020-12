Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca procentul de pozitivare a persoanelor la noul coronavirus a fost mai mare in ultimele trei zile deoarece au fost efectuate mai putine teste, fiind zile libere, el mentionand ca saptamana anterioara a fost o descrestere a numarului de cazuri, iar aproape…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca Romania nu va intra in lockdown dupa alegerile parlamentare. Șeful Guvernului a precizat ca țara noasrtra nu isi permite o astfel de masura. "Garantez suta la suta ca nu va fi niciun lockdown. Romania nu isi poate permite asa ceva, nu ne putem permite…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa la procentul persoanelor cu studii superioare in categoria de varsta 25-34 de ani și printre ultimele de pe continent la celelalte categorii de varsta. Tot pe ultimele locuri este și la rata de inscriere a tinerilor in invațamantul superior. De asemenea, a scazut…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat duminica seara ca adolescentii sunt "raspandaci" de virus, ei neinfectandu-se la scoala, ci in locurile in care nu sunt supravegheati de parinti, bunici sau profesori. "La scoala nu se infecteaza, dar se infecteaza in alte locuri. Cand nu sunt sub supravegherea…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca declaratia pe propria raspundere va fi reintrodusa pe timp de noapte. Conform hotararii nr. 52 a CNSU, adoptata in 5 noiembrie, se interzice circulația in afara locuinței intre orele 23:00 – 05:00, fiind exceptate deplasarea in interes profesional, asistența medicala…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca rata de mortalitate ridicata a COVID-19 in Romania se datoreaza starii de sanatate a romanilor, informeaza Europa Libera.Ludovic Orban a precizat ca cele mai multe decese provocate de COVID-19 sunt inregistrate in randul persoanelor in varsta cu comorbiditati.Totul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca potrivit analizelor facute, petrecerile private constituie principala cauza a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Premierul a adaugat ca acesta este și motivul pentru care Guvernul a interzis astfel de evenimente. „Aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, la finalul Conferinței Naționale a Industriei Ospitalitații ca in localitațile in care se va constat ca procentul infectarilor cu COVID-19 este depașit, fața de cel...