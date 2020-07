Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca PSD a creat intentionat o criza sanitara. "PSD - intentionat - a creat o criza sanitara pentru ca la sfarsit sa vina sa critice Guvernul pentru masuri care nu au putut fi luate", a spus seful statului intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni. Presedintele…

- Sedinta la Palatul Cotroceni, la or 14.00, pentru analiza masurilor luate in criza noului coronavirus. Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, intentia de a face aceasta analiza fiind anuntata inca de miercuri, in conferinta de presa sustinuta…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19, la care participa ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile. ‘In aceste conditii, in care nu doar ca nu scade numarul bolnavilor, dar si creste, este evident ca starea de alerta va fi prelungita pentru 30 de zile. (…) Se vor pastra restrictiile care sunt acum…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri la Palatul Cotroceni, cu prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Aceștia se intalnesc…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban,…

- ♦ Din 15 mai, Romania intra in stare de alerta ♦ Purtarea mastii – obligatorie in spatii inchise si in mijloacele de transport ♦ Se deschid saloanele cosmetice, cabinetele stomatologice si muzeele Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea…