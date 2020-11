Stiri pe aceeasi tema

- O manifestatie impotriva masurilor de izolare anti-coronavirus in Slovenia a escaladat in ciocniri violente joi seara la Ljubljana, dupa ce politia a intervenit pentru a dispersa multimea cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, relateaza France Presse preluat de agerpres. Cateva sute de persoane s-au…

- Politia ceha a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva unei manifestatii violente, la Praga, impotriva masurilor luate de Guvern pentru a contracara pandemia de COVID-19, relateaza AFP.

- Politia ceha a facut uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa duminica impotriva unei manifestatii violente la Praga impotriva masurilor luate de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului, informeaza Agerpres . Mai mulți suporteri ai unor echipe de fotbal din Cehia au participat, duminica,…

- Ciocniri violente s-au produs joi in Jakarta si alte cateva orase din Indonezia, in a treia zi de manifestatii la care au participat zeci de mii de persoane impotriva unei noi legi care limiteaza drepturile angajatilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Politia a folosit gaze lacrimogene in capitala…

- Conform unor surse guvernamentale, Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva COVID-19.Decizia a fost luata dupa ce autoritațile au constatat ca mulți oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forțe de ordine, dar…