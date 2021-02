Presedintele Letoniei, Egils Levits, si premierul Krisjanis Karins au fost inoculati impotriva coronavirusului cu prima doza de vaccin AstraZeneca la spitalul universitar din Riga, joi, vaccinarea lor putand fi urmarita de populatie in direct la televizor, informeaza dpa. Levits a indemnat populatia tarii sa-i urmeze exemplul, "pentru a ne putea intoarce la o viata normala mai repede". Guvernul leton a fost tinta unor critici aspre din cauza demararii cu intarziere a campaniei de vaccinare. Potrivit datelor oficiale, pana acum putin sub 18.000 de persoane au fost vaccinate in Letonia din totalul…