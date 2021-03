Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: „Era si un lucru foarte important care arata foarte clar ca evaziunea fiscala nu se opreste cu masuri restrictive, punitive, cu taxe mai mari, nu asa aduci economia la suprafata. Conformarea voluntara e cea mai buna solutie pe termen lung, acum stim. (…) Faptul ca pe cash flow s-a imbunatatit…

- Guvernul ia in calcul sa limiteze circulatia persoanelor in timpul noptii de la ora 22,00, potrivit unor surse guvernamentale. In prezent, restrictiile de circulatie sunt impuse de la ora 23,00, iar persoanele care parasesc locuinta dupa aceasta ora trebuie sa aiba asupra lor o declaratie…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a aprobat procedurile privind vaccinarea persoanelor care au fost infectate cu SARS-CoV-2 și a celor care s-au infectat dupa primirea primei doze de vaccin, conform Mediafax. Citește și: Florin Cițu…

- „In Romania, cu siguranța nu se pune problema de așa ceva. Vaccinarea este voluntara, este neobligatorie, și asta merge in definiția cea mai larga a acestor termeni. Deci in Romania nu se va pune problema de așa ceva. O sa vedem vazand și facand.Nu va pot spune ce se va intampla intr-o anumita țara…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca nu ia in calcul introducerea de noi restrictii in privinta pandemiei cauzate de noul coronavirus, mentionand ca in Romania numarul de infectari a scazut sau s-a plafonat si a amintit ca incepe campania de vaccinare. "Din ce am vazut in ultimele zile, numarul…

