- Premierul britanic, Boris Johnson, a primit vineri prima injecție cu vaccinul AstraZeneca, in contextul in care increderea in acest ser este la cele mai mici cote, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Johnson, care are 56 de ani, a fost vaccinat la Spitalul ”St. Thomas” din Londra, unde a petrecut…

- Premierul britanic Boris Johnson a spus joi ca vaccinul AstraZeneca este sigur și ca va fi imunizat cu acest ser vineri, relateaza Reuters.”Vaccinul Oxford este sigur și vaccinul Pfizer este sigur.

- Potrivit datelor oficiale, 25.273.226 de persoane ai primit prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Din total, 1.759.445 au primit si rapelul. Avem ”25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea”, a spus premierul Boris Johnson.Guvernul de la Londra…

- "Ei cred ca sunt foarte eficiente in reducerea nu doar a spitalizarilor, ci si a formelor grave de boala si a mortalitatii', le-a spus Johnson reporterilor, conform agentiei Press Association, citata de Agerpres. "Continuam sa fim foarte increzatori in program si este minunat sa il vedem desfasurandu-se…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a propus varianta ca insularii sa organizeze integral Euro 2020, dupa ce guvernul de la Londra a anunțat ca peste 20 de milioane de oameni au primit cel puțin o doza de vaccin. Rapiditatea cu care se vaccineaza britanicii il face pe Boris Johnson sa fie optimist.…

- ”Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului - n.red) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii”, a anunțat Johnson la un briefing de presa.In privința vaccinurilor dezvoltate pana acum, Premierul…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul britanic Boris Johnson…