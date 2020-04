Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa gaseasca o formula prin care si demnitarii sa fie vizati de ordonanta de urgenta privind somajul tehnic la nivelul sistemului public. „Toti trebuie sa preluam pe umerii nostri greutatea acestei crize cuzate de coronavirus”,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, in sedinta de Guvern, despre introducerea somajului tehnic, pentru bugetari, el precizand ca este vorba despre un mod de a arata solidaritatea, in conditiile in care, in sectorul privat, deja sunt peste un milion de romani afectati de criza coronavirusului. Seful Executivului…

- Guvernul a adoptat, luni, Ordonanta de urgenta pentru decontarea unor cheltuieli in domeniul sanitar, care prevede cinci masuri care vor fi decontate din fonduri europene. Astfel, pentru achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala vor fi decontate cheltuieli de pana la 350 de milioane…

- ​Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) ar putea deveni furnizor de servicii de certificare calificata destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența care s-a aflat luni pe masa Guvernului, dar care a fost…

- Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in scopul prevenirii imbolnavirilor și recuperarii capacitații de munca, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina. Aceste reglementari sunt cuprinse in Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 158/2005…

- Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta cu privire la transportul elevilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele precizari:Dintr o eroare materiala, in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta intr o alta forma. In cursul zilei de maine, 12 februarie…

- Plan secret al lui Ludovic Orban: surse politice au declarat, pentru Antena 3, ca in sedinta de Guvern de marti ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgența prin care se pregatesc alegerile anticipate.

- "Pentru ca PNL este intr-un dialog continuu cu președintele Klaus Iohannis, promulgarea de astazi a legii privind alocațiile va fi completata de o Ordonanța de Urgența a Guvernului. Actul normativ va proroga intrarea in vigoare a legii de dublare a alocațiilor pana la prima rectificare bugetara din…