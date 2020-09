Stiri pe aceeasi tema

- Impunerea de noi restricții nu este necesara in contextul pandemiei de coronavirus, ci o permanenta acțiune de dialog, informare și educare, a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri, in cadrul conferinței...

- Inchiderea discotecilor și interzicerea fumatului pe strada au fost extinse, luni, in noi regiuni din Spania, in contextul eforturilor depuse de autoritați pentru a limita raspandirea infectarii cu noul...

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, sambata, la manifestarile de Ziua Marinei de la Constanta. Ceremoniile se vor desfasura fara spectactori din cauza masurilor luate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus si vor avea loc in portul militar, in acvatoriul Portului…

- Bistrita Nasaud este primul judet din Romania care a impus noi masuri restrictive. Autoritatile au decis in urma numarului mari de cazuri de infectie cu coronavirus sa interzica activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber. In urma numarului mare de infectari cu coronavirus autoritatile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta si a pregatit o evaluare si o propunere in acest sens pentru premier si presedinte, mentionand ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare. ‘Se impune prelungirea starii…