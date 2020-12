Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta aleasa a SUA, Kamala Harris, si sotul ei Doug Emhoff s-au vaccinat marti impotriva COVID-19, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres. ''Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze'', a declarat Harris (56 de ani), dupa ce a primit prima doza de vaccin. ''Literalmente,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care respecta corect…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale, ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19. Acesta a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, potrivit Reuters. „Sunt un om care respecta corect…

- Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19, la un pret de sub 25 de dolari doza, a declarat un oficial al UE implicat in discutii, transmite Reuters. Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin…

- Comisia Europeana va autoriza marti un acord cu compania CureVac pentru rezervarea a 405 milioane de doze din potentialul sau vaccin împotriva COVID-19, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Sefa executivului…

- Vaccinul BCG, folosit pe scara larga impotriva tuberculozei, va fi testat pe angajati din prima linie a sistemului medical din Marea Britanie pentru a se analiza eficienta sa impotriva maladiei COVID-19, au anuntat coordonatorii diviziei britanice a unui studiu global, informeaza Reuters. …

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus. Compania a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza Reuters.…