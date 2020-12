Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a deplans marti intarzierile in distributia vaccinurilor impotriva COVID-19 in SUA, subliniind ca saptamanile care urmeaza vor fi "foarte dificile" pe plan sanitar, noteaza AFP.



"Planul administratiei Trump pentru distributia vaccinurilor este mult in intarziere", a afirmat Joe Biden, care va fi instalat in functie pe 20 ianuarie, in cursul unei declaratii facute la locuinta sa din Wilmington, statul Delaware.



Circa 2,1 milioane de persoane au primit o prima injectie a unuia din cele doua vaccinuri autorizate (Pfizer/BioNTech…