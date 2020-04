Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, ca Romania este cel mai important partener al Republicii Moldova, motiv pentru care statul roman va trimite peste Prut „o echipa de medici si personal medical” pentru a ajuta spitalele de acolo „sa faca fata mai bine acestei epidemii”.…

- Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o viziera de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosita de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție in acest moment. „Am…

- n contextul in care in Romania a fost instituita starea de urgența, pentru a limita raspandirea infecțiilor cu Coronavirus, Municipiul Sebeș ia masuri pentru a-și proteja cat mai bine cetațenii. In urma unui proiect susținut de primarul Dorin Nistor, in ședința de indata de miercuri, 18 martie 2020,…

- China a trimis miercuri un prim avion cu masti, manusi si alte echipamente de protectie pentru Franta, pentru a combate pandemia de COVID-19, si va mai trimite inca unul joi, a anuntat ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. ‘In urma cu o luna, cand aceasta criza s-a declansat…

- Vanzarile Grupului Agricola, unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui din Romania, au crescut in ultima perioada, in contextul pandemiei de Coronavirus care golește rafturile cu alimente din magazine. Compania anunța ca plafoneaza prețurile...

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat, marti, 10 martie, solicitarea venita din partea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granita de sud, vest si nord-vest…