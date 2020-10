VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Nu este nevoie acum de stare de urgenţă Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca in prezent nu este necesara decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a limita raspandirea noului coronavirus, precizand ca, in momentul in care aceasta ipoteza va fi mentionata de specialisti, ea va fi analizata.



"Nu exista o definitie universal valabila sau european valabila pentru starea de urgenta. Ceea ce declara alte state din zona noastra sau din Spania este ceea ce se numeste similar la noi starea de alerta. Starea de alerta permite instituirea cam tuturor restrictiilor si masurilor care sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta se prelungeste pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand cu data de 15 octombrie. Decizia a fost luata marti de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. "Astazi, in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca instituirea starii de urgența este posibila la nivel local sau regional daca va fi cazul, la solicitarea medicilor și a experților. Șeful statului este de parere ca masura nu va fi necesara la nivel național. “Comparația cu alte țari este mai complicata, fiindca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu se imone instituirea starii de urgenta, intrucat sunt masuri care se pot lua in baza legii care a instituit starea de alerta. Seful statului considera ca, daca se vor impune noi restrictii care nu pot fi luate pe durata starii de alerta, va fi…

- Confruntat cu o explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in regiunea capitalei Madrid, guvernul central spaniol a decretat vineri starea de alerta in acest oras si in mai multe localitati limitrofe pentru a putea aplica lockdown-ul partial pe care justitia il anulase in ziua precedenta in urma…

- Autoritatile din Cehia pot, in aceste conditii, sa restrictioneze libertatea cetatenilor de a se intalni. De asemenea, vor putea fi aplicate amenzi mai mari pentru incalcarea liniilor directoare privind siguranta medicala, noteaza agentia DPA, citata de Agerpres. Stare de urgenta in Cehia. Noi…

- Companiile din domeniile afectate de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental prin intermediul unei aplicatii online care ar putea fi functionala pana la inceputul lunii septembrie, a declarat, sambata, la Arad, premierul Ludovic Orban. Potrivit…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca masurile de baza luate de Guvernele lumii (spalatul pe mani, distanțarea fizica și masca pe fața) reprezinta cea mai eficienta metoda de a combate epidemia de Coronavirus. El considera ca ele trebuie internalizate și sa…

- Pe ordinea de zi a reuniunii, figureaza, totodata, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prelungirea starii de alerta se discuta in sedinta Comitetului National…