Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca este posibila reintroducerea de restricții pe plan local, regional, daca va crește numarul cazurilor de COVID-19, astfel incat situația sa nu scape de sub control, potrivit hotnews. Șeful statului a fost intrebat, in conferința de presa, care…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, intr-o conferința de presa, ce a avut loc la Cotroceni, ca este posibil sa neașteptam la noi restricții, daca va crește numarul de infectari cu noul coronavirus. Iohannis a afirmat ca trebuie sa respectam masurile de prevenire a infectarii cu noul coronavirus.…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu și-a facut niciun test anti-Covid-19 pana in prezent, pentru ca nu a intrat, pana acum, in contact cu nicio persoana bolnava.„Nu m-am testat pentru ca nu am fost in contact cu nici o persoana bolnava. Testarile se fac atunci cand exista o banuiala. Eu port masca,…

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis romanilor aflați in strainatate sa fie atenți la noile restricții impuse de fiecare stat in parte și sa respecte cu sfințenie regulile.”Trebuie sa recunoaștem ca in contextul in care avem tot mai mulți oameni infectați, in Europa, in general, statele…

- Romania ocupa locul al doilea in Europa la creșterea numarului de noi cazuri, dupa Federația Rusa. Cel puțin, in ultimele șapte zile, raportarile nu au scazut sub o mie de cazuri pe zi. Cu toate acestea, cei mai mulți romani refuza sa creada in...

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus in Romania ar putea aduce reintroducerea unor restricții in anumite zone ale țarii, insa totul depinde de cifre, potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat.

- Autoritațile ar putea impune noi restricții, daca situația epidemiologica din Romania se inrautațește, a confirmat duminica seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Balcanii sunt noul focar de coronavirus al Europei. Nu doar Romania doboara record dupa record de infectari. Bulgaria a raportat cel mai mare numar de imbolnaviri de la debutul epidemiei. Libertatea noastra de miscare prin Europa incepe sa aiba limite. The post Romania, Serbia și Bulgaria, focare de…