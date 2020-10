Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana la 31 decembrie starea de urgenta impusa in luna martie pentru a face fata epidemiei de COVID-19, a anuntat premierul Denis Smigal, potrivit agentiei EFE. ''In lume si in Ucraina incidenta COVID-19 creste. Prin starea de urgenta sprijinim…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 65.272 teste, dintre care 687 teste…

- RECOMANDARI ALE POLIȚIȘTILOR PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII COVID-19 Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul Coronavirus, polițiștii din cadrul I.P.J. Vrancea, jandarmii, polițiștii locali, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Un copil de noua luni, bolnav de Covid, a fost internat la Secția de reanimare a Spitalului de Urgența pentru Copii din Galați. El a avut probleme digestive și respiratorii, dar nu a fost intubat, au anunțat medicii.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea…

- Cehia va intra de luni in starea de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Roman Prymula, ca reactie la inmultirea rapida a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite dpa. Odata cu intrarea in vigoare a starii de urgenta, guvernul va fi abilitat…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost confirmate alte 25 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 31.227• Nr. probe recoltate din 26.08.20 – 345• Nr. teste pozitive din 26.08.2020 – 25• Nr. internati…

- Peste jumatate dintre angajații romani sunt foarte ingrijorati de cresterea infectarilor cu coronavirus, dar susțin ca o noua stare de urgenta ar distruge economia Mai bine de jumatate (55%) dintre angajatii romani se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus,…

- Peste jumatate dintre angajații romani sunt foarte ingrijorati de cresterea infectarilor cu coronavirus, dar susțin ca o noua stare de urgenta ar distruge economia Mai bine de jumatate (55%) dintre angajatii romani se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus,…