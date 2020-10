Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca majoritatea oamenilor respecta restricțiile și poarta masca, dar el este revoltat in momentul in care vede cum liderii PSD nu respecta restricțiile. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor Dan atribuțiile ”Persoane care nu cred in nimic, nu cred in…

- ”Persoane care nu cred in nimic, in boli, in vaccinuri exista perste tot, nu in numar mare, dar e regretabil. E suficient sa ne uitam in spitale. Regretabil la numarul mare de decese. Constat ca majoritatea romanilor respecta normele impuse. Ma revolta ca persoane publice, precum șefii PSD, nu respecta…

- Noul coronavirus continua sa faca ravagii in organism! A aparut inca o boala grava provocata de COVID-19! In plus, multe persoane care nu prezinta factori de risc s-au confruntat cu ea! Toata lumea trebuie sa știe asta!

- Ministrul Sanatatii a facut din nou apel la respectarea regulilor sanitare in aceasta perioada dificila de pandemie, cu ale carei provocari nu ne-am mai confruntat pana acum. "Lumea va trebui sa ințeleaga ca sistemul medical are o capacitate, ca sistemul medical pe care il stim de 30 de ani necesita…

- Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 87.540 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.869 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.833 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- Conform datelor furnizate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș pana in prezent sunt 11 persoane confirmate cu noul Coronavirus internate la ATI, din care patru persoane sunt intubate. Sunt internate in spital 159 de persoane. Au fost externate 32 de persoane la cerere. S-au efectuat…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4028 de persoane declarate vindecate de noul Covid-19. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane diagnosticate…

- O alta boala face ravagii in Romania, la umbra pandemiei de coronavirus. Mulți romani afla mult prea tarziu ca sunt bolnavi de cancer, deoarece in aceasta perioada le-a fost foarte greu sa ajunga la spital. Doar dupa ce aceștia scad mult in greutate incep sa mearga la medic, dar și atunci ajung foarte…