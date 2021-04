Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului ATP de la Rio de Janeiro au anuntat, joi, ca in acest an competitia nu va avea loc, din cauza pandemiei de coronavirus. “Din cauza incertitudinii cu privire la pandemia de coronavirus, Rio Open nu va avea loc in 2021. A opta editie a celui mai important turneu de tenis…

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil,…

- Spania va suspenda vaccinarea cu serul dezvoltat de AstraZeneca pe o perioada de 15 zile, in urma acordului convenit in cadrul reuniunii de urgenta convocate luni pentru a dezbate acest subiect de guvernul central cu provinciile regionale, relateaza EFE. Aceasta decizie a fost adoptata la cateva ore…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel luni la "rezistenta" inca "patru pana la sase saptamani" inainte de a putea relaxa anumite constrangeri legate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP. Intrebat despre acest lucru in cadrul unei discutii cu elevii intr-un centru de formare…

- Franta va livra in Republica Ceha 100.000 de doze de vaccin din propria cota de vaccinuri pentru a ajuta aceasta tara ce se confrunta cu o crestere a ratei de contaminare cu noul tip de coronavirus, a anuntat joi guvernul ceh, informeaza dpa. Franta a promis 100.000 de doze de vaccin de…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania, in contextul in care guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, transmite Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri,…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters. La noi, medicii recomanda ca la o luna de zile…

- Sansele de evitare a unui al treilea lockdown in Franta sunt slabe, dar guvernul va face tot ce poate pentru a evita o asemenea masura, a afirmat luni purtatorul de cuvant al executivului francez Gabriel Attal, informeaza Reuters. Attal a declarat pentru postul de radio Franceinfo ca este incurajator…