VIDEO Coronavirus: Cunoscutul jurnalist TV Larry King spitalizat (CNN)

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Padilla, in varsta de 47 de ani, a fost desemnat inlocuitorul vicepresedintei alese Kamal Harris in Camera superioara a Congresului american, primul hispanic trimis de statul California in Senat, fiul unor imigranti mexicani care a crescut intr-un cartier din Los Angeles afectat de vioenta gangurilor,…

- În vreme ce SUA continua sa înregistreze noi recorduri de cazuri cu Covid-19, spitalizari și decese, pacienții bogați din California de sud – epicentrul din stat al crizei Covid – se ofera sa plateasca bani buni ca sa evite listele și sa fie printre primii care primesc vaccinul,…

- Artistul portorican Bad Bunny a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, motiv pentru care nu a putut participa in situ la ceremonia American Music Awards 2020 de duminica, la care a fost desemnat castigatorul categoriilor "Artistul latino preferat" si "Albumul latino preferat", pentru discul sau "YHLQMDLG",…

- Unul dintre cei doi medici de familie din orasul Potcoava, ambii infectati cu noul coronavirus, a decedat si cel de-al doilea este internat in spital, asistenta medicala pentru pacientii din localitate urmand sa fie asigurata cu ajutorul unui medic de familie din comuna Icoana, potrivit reprezentantilor…

- Șeful de cabinet al președintelui Donald Trump, Mark Meadows, a fost diagnosticat cu coronavirus. El a intrat in contact cu președintele american duminica, luni și marți. In varsta de 61 de ani, Meadows a anunțat dupa alegerile de marți ca s-a infectat cu coronavirus, insa nu este clar cand a fost testat…

- Virgil Ianțu, 49 de ani, a mers, joi, la un centru de transfuzii sanguine pentru a dona plasma, la o luna dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Cunoscutul prezentator TV s-a vindecat de COVID-19 și a dorit sa-i ajute astfel, pe cei care sunt bolnavi de SAR-CoV-2.Dupa ce a donat plasma,…

- Cunoscutul doctor Monica Pop a avut o ieșire de-a dreptul exploziva, dupa creșterea alarmanta a cazurilor de coronavirus, inregistrata miercuri, 7 octombrie.In ziua in care Romania a fost aproape de a atinge pragul de 3.000 de cazuri de coronavirus in 24 de ore, Monica Pop vine cu o serie…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA si-a actualizat luni lista de recomandari privind masurile de preventie a infectarii cu noul coronavirs, adaugand in mod oficial calea de transmitere prin aerosoli dupa mai multe luni de avertizare din partea expertilor.