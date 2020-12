Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta va fi analizat, vineri, in cadrul ședinței de Guvern. Premierul interimar Nicolae Ciuca spune ca prin asta se infirma zvonurile legate de faptul ca Romania va intra in lockdown. „Astazi in sedinta de Guvern vom lua o hotarare de guvern prin…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a anunțatt, vineri, in deschiderea ședinței de Guvern, ca Executivul analizeaza proiectul de HG prin care se va prelungi starea de alerta. Legat de campania de vaccinare, acesta a mai spus ca obiectivele sunt in continuare in derulare.“Vom analiza proiectul de HG prin…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca la nivelul Capitalei este „o problema foarte serioasa” legata de epidemia de COVID si si-a exprimat speranta ca la nivelul municipiului Bucuresti vor fi luate „masuri in consecinta”.

- Avem o problema intr-adevar foarte serioasa la nivelul Capitalei, a spus premierul interimar Nicolae Ciuca, joi, facand referire la numarul crescut de cazuri COVID-19. „Zilele trecute au fost 1900. In discuțiile pe care le-am avut cu ministrul Sanatații și cu cei care se ocupa de problemele…

- Zece persoane, infectate cu COVID 19, au decedat la nivelul judetului Constanta. Persoanele decedate au intre 51 si 86 de ani. Patru dintre cei decedati nu aveau antecedente patologice cunoscute.Deces nr. 402: Barbat, 51 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 06.12, la…

- COVID 19: Doua noi decese au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta. Astazi, 163 de noi cazuri de infectare au fost inregistrate in judetul Constanta. Deces nr. 162: Barbat, 76 de ani, Constanta, comorbiditati boala cronica renala, pleurezie bilaterala, cardiopatie ischemica, fibrilatie atriala,…

- Anuntul a fost dat avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta. Cu scopul de a mentine un spatiu sigur pentru cei mici, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta, vizitatorii Tarilor…

- Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune, a spus premierul Ludovic Orban miercuri, in ședința de Guvern, in contextul in care Romania a depașit pragul de 4.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore."Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune. Putem opri creșterea numarului de cazuri,…