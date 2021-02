Ajutorul umanitar extern de urgenta acordat de Guvern cu titlu gratuit Republicii Moldova in efortul de combatere a pandemiei COVID-19 va consta, in prima faza, in echipamente de protectie medicala in suma de aproape 11 milioane de lei, transportul urmand a fi efectuat de reprezentanti ai IGSU in perioada 11 - 13 februarie, a informat, miercuri, premierul Florin Citu. "Urmare a vizitei presedintelui Romaniei in Republica Moldova si implicit a deciziilor luate si activarii de catre Republica Moldova a mecanismului european de protectie civila in data de 4 februarie 2021, Guvernul Romaniei a decis…