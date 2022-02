VIDEO: Coroana Reginei sau coroana primarului? - arhitecții critică proiectul Sălii de Sport a lui Chirica Astfel se intreaba Serban Tiganas, secretar general al Uniunii Internationale a Arhitectilor, despre felul in care va fi perceputa constructia din Moara de Vant. Ionel Oancea, fost arhitect-sef al municipiului Iasi, considera proiectul „formalist", iar in cazul amplasamentului crede ca ar fi fost mai potrivita zona ses Bahlui. Arhitectul Iulian Nicolau, sef al Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local, considera ca trebuia organizat un concurs international pentru gasirea celor mai valoroase idei Arhitectura stabilita pentru cladirea Salii Polivalente continua sa starneasca controverse… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

