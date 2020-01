Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș, a declarat dupa infrangerea din Banie, scor 1-3 cu Universitatea Craiova , ca echipa gazda a meritat victoria. Acesta a mai spus ca i-a placut atmosfera și ca este convins ca gruparea olteana și-a asigurat prezența in play-off. Edi Iordanescu a…

- Universitatea Craiova și-a atins obiectivul vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“. S-a impus cu 3-1 in fața lui Gaz Metan Mediaș și a facut un pas uriaș spre play-off-ul Ligii I. Intreaga disputa a fost surprinsa de GdS intr-o ampla galerie foto, pe care vi-o prezentam mai sus. Citește și: Liga…

- Liga 1 se reia in aceasta seara cu duelul dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 20:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Corneliu Papura, inlocuitorul lui Victor Pițurca, a decis sa-l…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Medias. Partida conteaza pentru etapa 23, prima din minireturul Ligii I, iar deznodamanul ei are o puternica influenta in accederea in play-off. Altfel spus, este un meci de „6 puncte“, iar elevii lui…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa la care au participat fundasul Bogdan Vatajelu si antrenorul Corneliu Papura. Lait-motivul a fost confruntarea cu Gaz Metan Medias, prima oficiala din 2020. Aceasta va avea loc vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Disputa…

- Mai sunt doar cateva ore si fotbalul din Liga I reintra in drepturi. Universitatea Craiova deschide „balul“ in 2020, urmand sa joace vineri, de la ora 20.00, pe „Ion Oblemenco“, impotriva lui Gaz Metan Medias. Alb-albastrii nu au decat varianta victoriei in etapa 23, contra ardelenilor, si de aceea…

- Edi Iordanescu (41 de ani) știa inca de cand a fost contactat de Mihai Rotaru, patronul Craiovei, ca nu va pleca de la Mediaș, dar a tergiversat intenționat negocierile pentru a-i crea probleme Universitații in perspectiva primei etape din 2020, care propune chiar duelul direct, CS Universitatea Craiova…

- Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova , a comentat, pentru GdS, ultimele noutati de la echipa de fotbal. „Samuraiul de pe Jii“ nu a parut surprins de refuzul primit de catre conducatorii Universitatii Craiova din partea antrenorului Edi Iordanescu. „Edi este sub contract cu…