- Dupa o binemeritata vacanta, lotul Viitorului Constanta se va reuni la 9 ianuarie, cand va fi efectuata si vizita medicala, urmata apoi si de primul antrenament din 2020, informeaza fcviitorul.ro. In perioada 10 25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua parte a sezonului in Antalya, la Belek.Pentru…

- ​Atacantul Astrei Giurgiu Denis Alibec a declarat, vineri, ca îsi doreste sa evolueze la Jocurile Olimpice de anul viitor. Echipa României este calificata la JO de la Tokyo, si selectionerul Mirel Radoi poate convoca în lot trei jucatori peste 23 de ani, potrivit News.ro. "Ne…

- Astra are un retur de campionat foarte bun, fiind pe locul 2 in Liga 1, la o lungime in spatele liderului CFR Cluj. Dar situația nu e deloc roz la giurgiuveni. Budescu, Tamaș și Albec se gandesc sa nu plece in ianuarie in cantonamentul din Antalya cu echipa pentru ca nu și-au primit restanțele salariale,…

- Dinamo continua lupta pentru play-off, ca sa nu mai prinda rușinea play-out-ului al treilea an la rand. "Cainii" au doua salarii restante, iar capitanul Dan Nistor a luat atitudine la finalul victoriei cu Poli Iași (1-0). L-a certat pe patronul Ionuț Negoița și l-a amenințat ca va parasi echipa de Craciun,…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a oferit in aceasta dimineața o prima reacție dupa infrangerea suferita de roș-albaștri cu Astra Giurgiu, scor 1-3. Latifundiarul a vorbit și despre Alibec, Budescu și Bogdan Andone, oamenii de la Astra care au rapus-o in duelul direct de sambata seara. …

- Marius Șumudica, 48 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a comentat deznodamantul meciului FCSB - Astra 1-3, felicitandu-l pe Bogdan Andone, antrenorul giurgiuvenilor, cu care a colaborat in trecut. „Alibec și Budescu au fost la FCSB, au vrut sa demonstreze ceva. Ei se simt foarte bine impreuna. «Budi»…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat in aceasta dimineața, in cadrul unei conferințe de presa, partida cu Astra Giurgiu de sambata seara. FCSB - Astra Giurgiu se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Bogdan Andone a declarat, joi, la conferința de presa premergatoare partidei FCSB – Astra Giurgiu, ca prezența pe teren a lui Alibec și a lui Budescu, in meciul dintre Romania și Suedia, ar fi putut inclina balanța in favoarea tricolorilor, potrivit Mediafax.”Cu siguranța, sunt dezamagiți!…