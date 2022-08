Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a anunțat o „victorie stralucitoare” in fața COVID-19, spunand ca țara sa a invins in lupta cu virusul. Liderul de la Phenian a laudat „tenacitatea nord-coreenilor” și a ordonat ridicarea restricțiilor, salutand „miracolul” celor doar 74 de decese cauzate de virus,…

- Kim Jong-un s-a numarat printre zecile de milioane de nord-coreeni care au avut „febra”, cum numește Coreea de Nord coronavirusul, a sugerat Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean, care a dat și cateva detalii despre simptomele pe care le-a avut Kim Jong-un, relateaza joi The Guardian. Coreea de Nord…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat victoria in lupta impotriva noului coronavirus, ordonand ridicarea masurilor maxime antiepidemice impuse in luna mai, a anuntat, joi, presa de stat, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un și alți oficiali de rang inalt au pregatit ajutoare pentru a le trimite la 800 de familii afectate de o epidemie intestinala neidentificata, a relatat vineri presa de stat, citata de Reuters. Coreea de Nord a dezvaluit in aceasta saptamana ca se confrunta cu o „epidemie…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la funeraliile maresalului Hyon Chol Hae, purtand personal sicriul acestui militar de rang inalt care a fost mentorul sau, scrie luni presa nord-coreeana de stat, citata de AFP și Agerpres. Maresalul Hyon ar fi jucat un rol crucial in pregatirea tanarului…

- Autoritațile sanitare de la Phenian au raportat sambata peste 200.000 de noi pacienți care sufera de „febra”, pentru a cincea zi consecutiv, in contextul exploziei de cazuri COVID din ultimele zile, noteaza Reuters.Valul COVID, recunoscut saptamana trecuta, a alimentat ingrijorarile legate de lipsa…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a calificat raspunsul țarii sale la primul focar confirmat de COVID-19 ca fiind „imatur”, acuzand oficialii guvernamentali ca au avut un raspuns nesatisfacator la criza, in contextul in care cazurile au crescut dramatic in Coreea de Nord, a informat miercuri presa de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dispus mobilizarea imediata a armatei pentru a rezolva problemele "rezervelor de medicamente" in capitala Phenian, in timp ce opt noi decese cauzate de "febra" au fost inregistrate in Coreea de Nord, la patru zile de la anuntul