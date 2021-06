Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca economia țarii a crescut, dar a cerut masuri pentru a imbunatați situația alimentara "tensionata", cauzata de pandemia de coronavirus și de taifunurile de anul trecut, scrie Reuters, citand presa de la Phenian.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un provoaca noi speculații privind starea sa de sanatate dupa ce ultimele fotografii publicate de presa oficiala a regimului sugereaza ca a pierdut din greutate, scrie Guardian. Kim, a carui tendința spre obezitate a atras atenția lumii înca de când…