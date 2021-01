Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Coreei de Nord a fost celebrat vineri cel de-al 8-lea Congres al partidului la putere (Partidul Muncitorilor) și realegerea la conducerea lui a lui Kim Jong-Un, cu o uriașa parada militara incluzand și o noutate – o racheta balistica ce poate fi lansata de pe un submarin. A fost un prilej…

- Coreea de Nord a prezentat, intr-o parada militara prezidata de Kim Jong Un, cel mai nou model al sau de racheta balistica, relateaza Agerpres, citand AFP. Evenimentul de la Phenian a avut loc cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a președintelui american Joe Biden, care va marca o schimbare…

- Coreea de Nord a prezentat intr-o parada militara vineri la Phenian o racheta balistica care poate fi lansata de pe un submarin, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a presedintelui american Joe Biden, noteaza AFP.

- Coreea de Nord a prezentat intr-o parada militara vineri la Phenian o racheta balistica putand fi lansata de pe un submarin, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a presedintelui american Joe Biden, noteaza AFP. Defilarea a fost prilejuita de incheierea congresului Partidului Muncitorilor,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt "cel mai mare dusman" al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa.Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca tara sa se va dota cu…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca Statele Unite sunt "cel mai mare inamic” al tarii sale, o declaratie provocatoare adresata celei mai mari puteri din lume in ajunul inceperii presedintelui ales Joe Biden, relateaza AFP.

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un recunoaste erori in strategia dezvoltarii economice a tarii, in deschiderea Congresului Partidului Muncitorilor din Coreea (unic), in ”aproape toate domeniile”, potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, relateaza AFP, informeaza News.ro. Acest…

- Un barbat din Coreea de Nord a platit cu viața, dupa ce a incalcat restrcițiile anti-COVID impuse de regimul condus de Kim Jong-un, informeaza Daily Mail.Pe 28 noiembrie, un contrabandist in varsta de aproximativ 50 de ani a fost impușcat mortal pentru ca a adus in mod clandestin marfuri din China,…