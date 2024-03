VIDEO Copilul de 2 ani, dispărut în județul Botoşani, a fost găsit în viață Copilul in varsta de doi ani din judetul Botosani, disparut duminica, a fost gasit in viața, dupa aproximativ 25 de ore. Copilul de 2 ani care a disparut in cursul dupa-amiezii de duminica si care a fost cautat de peste 200 de forte de ordine din cadrul MAI si numerosi voluntari a fost gasit in viata. Copilul disparut a fost gasit la 3 km de locul unde a fost vazut ultima oara. Micuțul era ud și desculț cand a fost gasit de polițiști. IPJ Botosani a anuntat ca baiatul a fost dus la spital pentru evaluarea starii de sanatate. „Ca urmare a mobilizarii exemplare si a eforturilor fortelor de ordine… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

