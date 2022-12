Stiri pe aceeasi tema

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi s-a incheiat ieri cu un moment artistic impresionant, asigurat de elevii din clasele gimnaziale din Pietris. Micii trompetisti ne-au incantat dupa impartirea cadourilor, dirijati de profesorul lor, si ne-au facut sa ne intrebam cat va mai continua acest obicei…

- Prin grija Primariei Campina, Moș Craciun a poposit in acest an la toți copiii din creșa, gradinițe și de la clasele pregatitoare din toate școlile campinene. A fost surpriza primarului Alin Moldoveanu pentru toți acești copii, edilul-șef fiind prezent alaturi de Moș Craciun in toate unitațile de invațamant…

- Mai sunt doua zile pana cand prichindeii si familiile din Pietris vor intra in posesia tuturor cadourilor. Sania lui Mos Craciun de la Ziarul de Iasi s-a umplut cu daruri, pentru a aduce un zambet inaintea Sarbatorilor de iarna. Maine vom anunta ultimii donatori care au sprijinit campania noastra si…

- Astazi este ultima zi in care mai puteti fi unul din spiridusii Mosului de la Ziarul de Iasi si sa aduceti donatii la sediul nostru (bd. Nicolae Iorga nr. 35 – vizavi de Gara Internationala). Am reusit sa achizitionam ghetutele de piele, imblanite, de la Marelbo pentru prichindeii de gradinita si din…

- Cinci suflete traiesc intr-o singura camera, in satul Pietris, din comuna Dolhesti. Este una dintre cele mai ingrijite familii din sat, insa traiesc cu grija zilei de maine. Visul lor cel mai mare este sa isi poata termina de renovat cea de-a doua camera, care aproape se prabuseste. Ei nu au reusit…

- Week-end-ul care a trecut a fost incarcat cu daruri. Mai multe persoane s-au alaturat intiativei Ziarului de Iasi. Un om de afaceri a donat 10.000 de RON Cei 100 de prichindei din Pietris inca mai au nevoie de ajutorul nostru. Campania de Craciun a Ziarului de Iasi se apropie de final, iar cadourile…

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi este in plina desfasurare. Dupa mai bine de 15 ani de cand aducem zambetul pe buzele copiilor si familiilor aflate in dificultate, continuam si in acest an cu satul Pietris. Cele trei familii pe care le sustinem in acest an au nevoie de imbracaminte si incaltaminte…

- CADOURI… Asociația “Solidar” a dat startul unei noi campanii. Organizația strange dulciuri și jucarii care sa ajunga de Moș Nicolae și Moș Craciun la copiii din mediul rural. Cei care vor sa se implice iși pot alege un copil din listele pregatite de voluntarii Solidar și le pot pregati un cadou personalizat.…