Un incident tulburator in care au fost implicați copiii, membrii ai Fanfarei, din Jegalia, județul Calarași a starnit indignare. O inregistrare video aparuta pe internet la 15 iulie ii arata pe copii forțați de instructorul lor sa ingenuncheze pe asfaltul incins, drept pedeapsa pentru ca au facut galagie in seara precedenta. Clipul a atras condamnarea […] The post VIDEO. Copii forțați de profesor sa ingenuncheze pe asfaltul incins, drept pedeapsa: „Daca se mai intampla, va țin acolo ore intregi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .