- In principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, avem disponibil un volum de 3,03 miliarde de metri cubi de apa fața de 3,45 miliarde cat era la inceputul lunii iulie 2022. Chiar daca rezerva…

- Procesul de emitere și distribuire a tichetele sociale de 250 de lei a fost finalizat. Odata ce ați intrat in posesia lor, trebuie sa știți ca acestea nu pot fi folosite pentru cumpararea de produse alimentare și mese calde decat in anumite locuri. In cazul supermarketurilor este vorba de doar cateva…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 160.670 ha Foto: radiocluj.ro. Suprafata totala afectata de seceta este de 160.670 ha, conform datelor comunicate pâna la aceasta data de 24 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Astfel, pâna în…

- “Situatia suprafetelor calamitate pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor. Suprafata totala afectata de seceta este de 150.565 ha, comunicata pana la aceasta data de catre 20 judete (Arad, Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi,…

- Rezerva de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare ale Administrației Naționale „Apele Romane” este in scadere, dar suficienta deocamdata pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat. Instituția face in continuare apel la responsabilitate in folosirea rationala a resurselor de apa si…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 106.389 ha, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, citate de Agerpres, iar Guvernul a luat mai multe masuri pentru a despagubi agricultorii afectați.Situatia suprafetelor la culturile calamitate se raporteaza zilnic pe…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completa a magazinelor care accepta plata cu vouchere sociale, in funcție de emitentul cardului. Lista este foarte lunga și include mai multe hypermarket-uri, restaurante, dar și farmacii. Cele trei firme care emit cardurile au fost imparțițe…

- Pana si cerul s-a plictisit sa ne tot trimita semne. Victoria zdrobitoare din 20 mai 1990 a lui Ion Iliescu - FSN (85- dintre voturi, fata de circa 11- - Radu Campeanu, PNL, si putin peste 4- - Ion Ratiu, PNTCD) a insemnat moartea tuturor iluziilor. Sobolanii rosii din PCR s-au intors la putere, iar…