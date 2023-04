Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi diplomatic american a intrat sub focuri de arma luni in Sudan, in ceea ce pare un atac al combatantilor asociati Fortelor de Sprijin Rapid (RSF) paramilitare din Sudan, a anuntat marti secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, un incident pe care l-a descris drept "imprudent" si "iresponsabil",…

- Finlanda a devenit marti, in mod oficial, al 31-lea stat membru al NATO, dupa 30 de ani de nealiniere militara. Ministrul finlandez de Externe, Pekka Haavisto, a semnat documentul aderarii si i l-a inmanat secretarului de stat american Antony Blinken. Steagul Finlandei va fi arborat pentru prima data…

- Rusia intenționeaza sa trimita o delegație in Coreea de Nord ca parte a efortului continuu al Kremlinului de a obține mai multe arme de la Phenian, potrivit unui purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, citat de CNN. „Avem noi informații potrivit carora Rusia cauta…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de DPA. La inceput Varoufakis, 61 de ani, a fost insultat din strada.…

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat-o, marți, pe ambasadoarea SUA in Rusia, Lynne Tracy, spunand ca aceasta a fost solicitata „in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitațile de partea regimului de la Kiev”, relateaza CNN. „Nota de protest inmanata ambasadorului subliniaza…