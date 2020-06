Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care sustinatorii presedintelui american sunt filmati in timp ce striga „White power!” („Albii au puterea/Puterea albilor!”), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta.

- Presedintele american Donald Trump a lasat marti sa se înteleaga ca manifestantul de 75 de ani, ranit dupa ce a fost îmbrâncit de politisti din statul New York în timpul unei manifestatii împotriva rasismului, ar putea face parte dintr-o înscenare, scrie Agerpres.O…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzilor nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa. Garzile nationale "se vor retrage,…