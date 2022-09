Stiri pe aceeasi tema

- Christiane Amanpour, sefa sectiei internationale a postului de televiziune american CNN, a anunțat joi ca trebuia sa il intervieveze la New York pe președintele Iranului, Ebrahim Raisi, dar, pentru ca a refuzat sa poarte un val in cadrul discuției, acesta a anulat intalnirea fata in fata, scrie Agerpres…

- Moartea in custodia poliției din Teheran a tinerei iraniene Mahsa Amini, arestata pentru incalcarea codului vestimentar islamic, a fost declanșatorul actualelor proteste din Iran. Nemulțumirea fața de regim este insa veche: oamenii cer ca autoritațile sa fie trase la raspundere, cer respectarea drepturilor…

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in manifestatii, in Iran, de la inceputul acestora, in urma cu sase zile, potrivit unui bilant intocmit de catre ONG-ul Iran Human Rights, prezentat joi, relateaza AFP. ONG-ul "cere cu insistenta comunitatii internationale sa reactioneze" si "sa impiedice masacrarea…

- In capitala Iranului, protestatarii cer razbunare pentru uciderea lui Maskha Amini, ucisa de ”poliția moralitații”, și demisia liderului principal al țarii, Ali Khamenei. Pe 20 septembrie, revoltele au inceput sa escaladeze la Teheran. O mulțime de protestatari s-au indreptat spre reședința liderului…

- Iranul a respins criticile SUA cu privire la decesul unei femei ce fusese arestata de Poliția pentru moralitate, pe motiv ca ar fi incalcat codul vestimentar al Republicii Islamice.

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Tanara de 22 de ani a fost arestata la inceputul acestei saptamani, a informat site-ul semi-oficial al Iranului Etemad Online, citandu-l pe unchiul ei. In urma decesului, președintele iranian Ebrahim Raisi a cerut o ancheta, anunța agenția ISNA, potrivit CNN . Marți seara, Mahsa Amini și familia ei,…