VIDEO | Consumul de nuci românești te scapă de farmacii. Combat depresia, insomnia, previne apariția cancerului și scade colesterolul ADEVARATE MEDICAMENTE… Nu intamplator nucile sunt supranumite hrana creierului. Pe langa faptul ca sunt delicioase și pline de vitamine și minerale esențiale pentru sanatatea intregului organism, nucile aduc o serie de beneficii creierului uman, asigurand buna funcționare a intregului sistem nervos. Consumul de nuci proaspete este asociat cu diminuarea colesterolului, reducerea riscului apariției de cancer, […] Articolul VIDEO | Consumul de nuci romanești te scapa de farmacii. Combat depresia, insomnia, previne apariția cancerului și scade colesterolul apare prima data in Vremea noua - Liderul… Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis noi alerte de canicula și furtuni. In nordul țarii vor fi ploi cu tunete și fulgere, in timp ce in sud va fi vreme caniculara. Incepand de la ora 10.00 au intrat in vigoare doua coduri de canicula, unul galben și unul portocaliu. In cea mai mare parte a Moldovei, nordul Olteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata avertizari de furtuni cu fulgere și grindina in estul țarii, in vreme ce in sud și sud-vestul țarii va fi canicula, cu temperaturi de pana la 36 de grade. Duminica, estul și sudul Romaniei vor fi afectate de canicula, cu temperaturi de pana la 37…

- DECIZIE… Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost acuzat de camata și șantaj, consilierul județean PSD Costica Lupu capata o decizie nesperata la Tribunalul Vaslui. Aceeași judecatoare care l-a eliberat pe Dumitru Buzatu, a decis ca masura privativa de libertate nu este cea corecta și decid…

- BIZAR… Un accident in urma caruia un copil și bunica lui au scapat cu viața aproape miraculos, dupa ce au fost izbiți de un autoturism dat cu spatele de un șofer complet neatent, a fost surprins de o camera de supraveghere din zona, iar imaginile nu lasa loc la interpretari. Accidentul s-a petrecut…

- JENANT… Consilierul independent Bogdan Sarbu atrage atenția asupra unei anomalii la Primaria Barlad. Astfel, in acest an a fost alocata suma de 11 000 lei pentru competiția care poarta numele celebrei gimnaste barladene. In schimb, pentru o competiție off-road, organizata in aceeași perioada, Boroș…

- UPDATE: Dumitru Buzatu va putea ciocni ouale roșii liniștit la moșia sa de la Canțalarești, cu prilejul sarbatorilor pascale, caci, in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași a considerat ca trebuie menținuta masura arestului la domiciliu, dispusa ieri de instanța Tribunalului Vaslui. Se pare…

- UPDATE: VESTE… Instanța Tribunalului Vaslui a dispus astazi schimbarea masurii arestului preventiv in privința lui Dumitru Buzatu și trimiterea acestuia in arest la domiciliu, la moșia sa de pe raza comunei Zapodeni. Hotararea i-a facut pe unii sa exclame ca „minunea” la Vaslui a ținut numai 7 luni,…

- AFACERI… La sfarșitul lunii februarie, Consiliul Local Pogonești aproba bugetul local al comunei, pe anul 2024, unde, printre investițiile propuse a fost strecurat și un teren de sport la standardele FIFA. Pentru acest obiectiv, Primaria Pogonești a propus un buget de doar 100.000 de lei, numai ca in…