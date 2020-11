Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a dat asigurari ca meciurile organizate de Bucuresti, in cadrul turneului final al Euro-2020, se vor desfasura in "conditii occidentale". El a criticat guvernarea anterioara, a PSD, care a lasat proiectul de organizare "cu termene nerespectate, cu investitii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, afirma ca Romania este in grafic in ceea ce priveste co-organizarea EURO 2020 la fotbal, care va avea loc anul viitor. De asemenea, acesta a mai spus ca nu exista scenariul desfasurarii competitiei intr-o singura tara. „Chiar si in aceste conditii de…

- Veste proasta pentru milioanele de romani care așteptau cu sufletul la gura sarbatorile de iarna și targurile care urmau sa se deschida. Din pacate, in București, situația va sta diferit fața de toți anii precedenți. In cursul serii de joi, noul primar al Capitalei a explicat de ce nu va mai avea loc…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, respinge acuzatiile edilului general ales, Nicusor Dan, legate de faptul ca in ultimii patru ani ar fi fost inlocuiti doar 680 de metri din reteaua de termoficare si ca nu ar fi asigurate stocuri de materiale in vederea reparatiilor pentru iarna care urmeaza.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, luni, ca este dezamagit de ratarea insuccesului echipei nationale de fotbal a Romaniei in barajul cu Islanda, in conditiile in care toti romanii si-ar fi dorit sa vada selectionata pregatita de Mirel Radoi jucand la EURO 2020, competitie…

- Scandalul pare de neoprit! Alegerile in București au fost fraudate, susține Gabriela Firea, care face trimitere la declarațiile lui Ludovic Orban și Nicușor Dan. „De ce nu se aproba renumararea voturilor?”, se intreaba fostul primar al Capitalei.„Alegerile in București au fost fraudate! O…

- Bucuresti, 23 sep /Agerpres/ - Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sporturile care se desfasoara in aer liber vor avea prioritate in ceea ce priveste prezenta spectatorilor la competitii. "Prioritate vor avea sporturile in aer liber pentru…

- Primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, "ii este frica" sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la unu, "mimand" una cu mai multi candidati, sustine candidatul dreptei pentru Bucuresti, Nicusor Dan. "Candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi…