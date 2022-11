Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetru fara sofer a cazut, vineri, intr-un sant sapat pentru realizarea unor lucrari, in municipiul Constanta. Masina fusese parcata de conducatorul auto care a coborat cateva secunde, apoi s-a pus singura in miscare, a traversat bulevardul, a ajuns pe contrasens si s-a oprit in acel sant. Un…

- Autoritațile anunța ca astazi traficul este restricționat pe A2 București – Constanța pentru a permite efectuarea anchetelor Origine – Destinație ale CNAIR, dar și ca urmare a unor lucrari la infrastructura. Potrivit Centrului Infotrafic, astazi, pe A2 București – Constanța in intervalele orare 08.00-12.00…

- In perioada 20 septembrie 2022, ora 22.00 22 septembrie 2022, ora 10.00, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta se vor executa lucrari de inlocuire a unor vane de legatura si de realizare a unui by pass. Acestea sunt prevazute in Contractul de lucrari CL32 ndash; ldquo;Reabilitare…

- O surpare de pamant ale carei cauze nu sunt deocamdata cunoscute a iscat nedumerire intr-o localitate din județul de la malul marii. Și anume in comuna 23 august, din județul Constanța. Deocamdata nu se știe ce s-a intamplat și cum de s-a produs aceasta situație neprevazuta. E vorba de o groapa adanca…

- Azi, 08 septembrie 2022, la sediul central al RAJA S.A. din municipiul Constanta, are loc o conferinta de presa organizata de conducerea companiei. Scopul principal al intalnirii este prezentarea evolutiei proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare,…