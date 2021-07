Stiri pe aceeasi tema

- Seful Fortelor Aeriene Germane, general-locotenent Ingo Gerhartz si seful Fortelor Aeriene Romane, general-maior Viorel Pana, au semnat joi, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, Declaratia de intentie privind dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniul aerian.…

- Cooperare navala romano americana in Marea Neagra.Fregata Marasesti a executat miercuri, 23 iunie, in apele internationale ale Marii Negre, un exercitiu militar de antrenament, in comun cu distrugatorul american "USS Laboon" DDG 58 , care a efectuat, in perioada 18 20 iunie, o escala in portul Constanta,…

- Flota rusa din Marea Neagra a comunicat ca a inceput operatiunile de supraveghere a navei britanice de patrulare HMS Trent care a intrat duminica in apele Marii Negre, relateaza agentia de presa rusa Interfax. 'Fortele si mijloacele Flotei ruse din Marea Neagra au inceput supravegherea actiunilor…

- O aeronava Spartan din cadrul Fortelor Aeriene Romane transporta, sambata, doi pacienți in Germania. Din cate a anunțat Ministerul Apararii intr-un comunicat, avionul militar, configurat pentru misiuni medicale, a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu sambata, in jurul orei 8.00. Misiunea vizeaza…

- Cei doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane la Frankfurt. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii, o…

- Patru aeronave de vanatoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat joi, 22 aprilie, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din județul Constanța. Aparatele de lupta vor executa misiuni de politie aeriana la Marea Neagra, impreuna cu avioanele Fortelor Aeriene…

- Patru aeronave de vanatoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat joi la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, de unde vor executa misiuni de politie aeriana la Marea Neagra, impreuna cu avioanele Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul…

- Forțele pentru operațiuni speciale ale Escadrilei 352 și cele ale Brigazii 41 Artilerie Terestra au efectuat sambata cu succes o noua inserare rapida pe cale aeriana (HIRAIN) a sistemului de rachete cu...