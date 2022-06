Stiri pe aceeasi tema

- Primele cadavre ale militarilor ucraineni care au murit in timpul luptelor pentru Mariupol au fost aduse la Kiev. Zeci de cadavre au fost scoase din ruinele uzinei Azovstal si duse in Ucraina, unde se efectueaza analize ADN pentru identificarea lor.

Aproximativ 70 de cadavre au fost descoperite sub daramaturile unei foste cladiri industriale din orașul Mariupol, ocupat de Rusia, afirma un consilier al primarului orașului, potrivit BBC News.

Ministerul Culturii din Ucraina inventariaza bisericile și lacașele de cult distruse pana in acest moment de bombardamentele rusești, transmite The Guardian. Lista este lunga, iar locurile sfinte avariate sunt raspandite in toata țara. Printre acestea se numara o biserica incendiata din regiunea Kiev,…

Un diplomat grec suprins de bombardamentele rusesti la Mariupol afirma ca devastarea orasului este similara celor de la Guernica, Stalingrad, Groznii si Alep, relateaza BBC.

- “Iadul pe pamant”. Așa a descris situația din Mariupol, deputatul ucrainean Yaroslav Zhelezniak. Iar situatia in zona chiar este disperata. Mariupol a fost inconjurat de forțele rusești, care au impiedicat crearea de coridoare care sa permita distribuirea ajutorului umanitar. Aproximativ 300.000 de…

- "Iadul pe pamant", așa a descris situația din orașul natal Mariupol deputatul ucrainean Yaroslav Zelezniak. Orașul este complet incercuit de trupele rusești, ceea ce inseamna ca locuitorii sunt prinși in capcana. Oamenii nu mai au ce manca, iar bolile se raspandesc. Trupurile celor care au murit in…

Bilanțul Ministerul Sanatații din țara vecina anunța și plusuri: 18 ambulanțe au fost livrate in regiunea Harkov dupa un parteneriat cu Danemarca, iar 7 noi angiografe au ajuns in spitale. Statul ucrainean anunța, prin Ministerul Sanatații, pierderile din domeniul sanitar. Astfel, 117 spitale au fost…

In primele 16 zile de razboi, 79 de copii au fost uciși și alți aproximativ 100 au fost raniți, in urma atacurilor inamice, a prezicat serviciul de presa al Parchetului General din Ucraina, informeaza publicația Obozrevatel . Peste 280 de instituții de invațamant sunt in prezent distruse. Cele mai afectate…