- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat ca in aceasta perioada este restricționat traficul rutier pe DN 1, intre Codlea și Vladeni, sector pe care se fac unele reparații. Astfel, reprezentanții DRDP Brașov au precizat ca „Secția Producție din cadrul DRDP Brașov lucreaza…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov informeaza ca pe DN1, intre Codlea și Vladeni, in județul Brașov, sunt restricții de circulație. Secția Producție din cadrul DRDP Brașov lucreaza in aceste zile la frezarea stratului de uzura pe o porțiune de aproximativ 3 kilometri dupa care va urma așternerea…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a semnat, astazi, contractul de executie a lucrarilor de modernizare a drumului interjudetean Covasna – Brasov, care face legatura intre drumurile nationale DN 12 si DN 13. Este vorba despre un segment drum aflat la granita judetului Brasov…

- Un gard virtual pe o lungime de 2 kilometri a fost instalat pe DN1 in județul Brașov. Scopul este de a impiedica accidentarea animalelor salbatice, in special a urșilor, de catre mașini, anunța MEDIAFAX.Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca intre localitațile Timișul de…

- O gospodarie din comuna Izvorele Sucevei risca sa se prabușeasca dupa surparea unui mai al raului Suceava. Potrivit Prefecturii, Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava intervine astazi cu un utilaj terasier de tip buldozer, pe raul Suceava, in comuna Izvoarele Sucevei acolo unde in urma precipitaților…

- Primul pacient brasovean vindecat de COVID-19 a donat astazi plasma prin procedura de plasmafereza, la Centrul de Transfuzii Sanguine Brasov. „In conditiile in care stim cu totii ca plasma COVID-19 este foarte importanta pentru tratamentul bolnavilor aflati in stare grava, astazi, 25 mai 2020, am demarat…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a facut publice pe pagina sa de Facebook imagini video cu lucrarile ce se executa la Lotul 1 (Sibiu-Boita) din autostrada Sibiu-Pitesti, precizand si care este stadiul lucrarilor incepute pe 30 martie a.c.

