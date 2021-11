Stiri pe aceeasi tema

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei spre Romania.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie facute de structurile de securitate ale statului roman. ”Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri, cu un grad de ocupare…

- Autoritațile romane se așteapta ca in urmatoarea perioada mii de cetețeni afgani sa ajunga in Romania. In țara noastra deja sunt peste 2700 de refugiați din Afganistan intrați in cursul anului 2021. Și aceștia sunt de parere, ca mulți dintre conaționalii lor vor parasi țara de teama regimului taliban.…