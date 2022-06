VIDEO Conferință PwC România: Strategia de sustenabilitate și importanța raportării ESG Companiile traverseaza o perioada de eforturi intense și transformari pentru a face tranziția catre modele de operare responsabile, prin conformarea cu noile cerințe de raportare non- financiara - ESG (politici de mediu, sustenabilitate și guvernanța). Oportunitațile de investiții și finanțare, incheierea cu succes a tranzacțiilor, atragerea clienților sunt cateva dintre beneficiile unei strategii adecvate in domeniul ESG. In același timp, raportarea non-financiara va face obiectul unor reglementari și standarde tot mai stricte. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

