- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Turcia lucreaza uneori cu intermediari ai gruparii Statul Islamic, reprosandu-i ca lupta in prezent impotriva kurzilor aliati ai coalitiei internationale din Siria impotriva jihadistilor, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Dusmanul…

- Relatia tot mai tensionata dintre Donad Trump si Emmanuel Macron a fost ilustrara marti, la summitul NATO la Londra, unde a reaparut subiectul combatantilor straini din cadrul gruparii teroriste Statul Islamic (ISIS), transmite agentia The Associated Press (AP).

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a menținut marți opinia sa cu privire la NATO, pe care o considera în moarte cerebrala, spre iritarea omologilor sai, cu puțin timp înainte de deschiderea unui summit organizat la Londra, potrivit AFP și BBC. Trump a comentat ca declarațiile liderului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a mentinut marti opinia care i-a iritat pe aliatii din NATO conform careia aceasta organizatie ar fi in ''moarte cerebrala'', in timp ce omologul sau american Donald Trump a recunoscut ca are o ''mica disputa'' cu acesta despre NATO, dar s-a aratat increzator…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va avea o intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, si se va intalni cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in compania cancelarului german, Angela Merkel, si a premierului britanic, Boris Johnson, marti la Londra, inaintea summitului NATO, a…

- Mentinerea NATO este de o importanta suprema pentru Germania, a subliniat miercuri cancelarul german Angela Merkel, cu mai putin de o saptamana inaintea Summitului de la Londra al organizatiei nord-atlantice, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului german a raspuns astfel la comentariul facut in…

- "Crearea unui paralelism cu NATO nu ar ajuta pe nimeni. Fiindca primul punct care ar deveni o vulnerabilitate: in cazul a ceva, cine comanda? NATO sau Europa? Si deja lucrurile ar incepe sa intre intr-o zona complicata. Deci eu sunt de parere: aparare europeana mult imbunatatita, industrie de aparare…

- Brexitul marcheaza "adevaratul sfarsit al Imperiului Britanic" iar sustinatorii Brexitului au fost inselati daca au crezut ca parasirea UE le va permite tarii lor sa isi redobandeasca preponderenta in problemele mondiale, a adaugat fostul premier polonez intr-un discurs tinut la Bruges in fata Colegiului…