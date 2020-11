Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii presedintelui american in exercitiu Donald Trump vor sustine sambata o conferinta de presa la 11:30 ora locala (16:30 GMT) in orasul Philadelphia, statul Pennsylvania, unde continua numaratoarea voturilor, transmite EFE, iar AFP relateaza ca Trump a ajuns sambata dimineata la clubul sau…

- Fostul senator republican David Shafer susține ca in comitatul Fulton li s-a transmis observatorilor republicani sa mearga acasa. Voturile ar fi fost ulterior numarate in secret.„Comitatul Fulton le-a spus aseara observatorilor noștri sa mearga acasa pentru ca se inchideau urnele. Apoi au…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, susține ca se afla in drum spre Philadelphia cu echipa juridica. El acuza o frauda electorala masiva. Echipa de campania a lui Trump va susține o conferința de presa in Philadelphia.„In drum spre Philadelphia cu echipa juridica. Inșelaciune masiva.…

- Alegerile din SUA se joaca pana la ultimul vot, iar situația este una extrem de incordata. O buna perioada de timp, Donald Trump a condus in Wisconsin, dar temporar Joe Biden a preluat conducerea.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. S-au inchis toate urnele! Donald Trump: Rezultatele alegerilor…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin,…

- Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican Donald Trump, il ataca cu regularitate pe cel pe care-l numeste "Joe adormitul" din cauza ca a ramas strict inchis in casa, in Delaware, timp de doua luni, incepand din martie, si din cauza ca si-a limitat de atunci deplasarile doar…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…