Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza, in jud. Mureș, in satul Bardești, comuna Santana de Mureș, in Casuța lu" Min de pe strada Principala 24A, deținuta de Asociația Re-Min, sunt gasiți intr-un subsol insalubru șapte oameni. Stau pe saltele, iar unele arata ca acolo se petrecea intreaga lor viața, inclusiv nevoile fiziologice,…

- Biroul de Informare și Relații Publice al DNA a confirmat in aceasta dupa amiaza ca a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarșirea de catre funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in legatura cu…

- Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice din București, este persoana care a salvat astazi dupa-amiaza 30 de beneficiari din Casuța lu Min din Bardești, administrata de Asociația Re-Min, reprezentata de Cosmin Papuc, membru fondator al organizației neguvernametale. Sesizata…

- Sase persoane, printre care se numara patru copii, au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs in localitatea Mestera, din judetul Mures, la locul evenimentului intervenind echipaje ale ISU Harghita. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita a informat ca in accident…

- Asociatia Re-Min din Targu Mureș reprezentata de Cosmin Papuc a infirmat printr-un comunicat de presa articolul preluat și de Punctul azi prin intermediul Agrepres, prin care se spunea ca Centrul de ingrijire și asistența din Mureș, a fost propus pentru retragerea licenței de funcționare. Va redam mai…

- Conducerile Asocierii Polaris M. Holding – Urban Grup Environment și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mureș au semnat marți, 27 iunie, noul contract de colectare a deșeurilor pentru Zona 2 Mureș. Biroul de presa al asocierii caștigatoare a informat, prin intermediul unui comunicat…

- Aproximativ 40 de pompierii mureșeni din trei subunitați au intervenit joi seara, 22 iunie, in localitațile Targu Mureș, Sighișoara, Cund, Gogan, Bahnea, Cristești, Nazna și Sancraiu de Mureș, pentru a inlatura efectele precipitațiilor. "Sunt mobilizate o motopompa de mare capacitate și alte 6 motopompe…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, intr-o ședința de lucru, ca proiectul "Consolidare, reamenajare, recompartimentare și extindere restaurant (S+P+1E/1M+2M), amenajare terase alimentație publica, imprejmuire și branșamente utilitați – apa,…