Condamnarea lui Sam Bankman-Fried in cazul acuzațiilor de frauda joi (2 noiembrie) marcheaza o victorie semnificativa in cadrul unei campanii mai ample impotriva criminalitații economice conduse de Damian Williams, procurorul federal de varf din Manhattan, care a dat un exemplu cu fondatorul FTX dupa incheierea procesului. In fața unui tribunal federal din Manhattan, Williams a […]