- Grupuri de colindatori sosite din toate zonele Buzaului i-au colindat pe alesii judeteni, joi, dupa sedinta lunara. Doi dintre consilieri au vrut sa le arate colegilor cat de bine se descurca la pocnit din bici.

O inregistrare postata pe Facebook de un șofer din Buzau care a surprins momentele in care i se baga un fascicul laser in ochi, in trafic fiind,…

Au fost clipe de panica, vineri seara, printre locatarii unui bloc de garsoniere de la marginea Buzaului. Speriați de fumul…

Ulmii din Padurea Crang, plamanul verde al municipiului Buzau, cad pe rand prada unei infecții cu o ciuperca devastatoare, ale carei…

In prima zi din decembrie, a fost aprins iluminatul festiv de sarbatori, din centrul municipiul Buzau. Din cauza restricțiilor sanitare, momentul…

Un proiect unic la nivel național s-a lansat la Gradinița "Cei 7 pitici" din Buzau. Este vorba despre introducerea unor cursuri gratuite pentru jocul de șah in gradinițele din municipiul […]

Se circula din nou cu restricții pe strada Transilvaniei, din municipiul Buzau, artera aflata la finalul lucrarilor de reabilitare. Modernizarea strazii este…

- Astazi, 17.09.2021, a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localitaților din județul Vrancea, in urma careia a fost adoptata urmatoarea hotarare:…