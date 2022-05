Stiri pe aceeasi tema

- Concordia Chiajna joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor fi gazde in meciurile din prima mansa a barajului pentru Liga I, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Universitatea o va intalni pe Dinamo Bucuresti pe 21 mai, pe Cluj Arena, mansa secunda urmand sa aiba loc pe…

- Dinamo vs U Cluj și Concordia Chiajna vs Chindia Targoviste sunt cele doua confruntari in urma carora vom afla cine ramane/promoveaza in Liga 1. FRF a stabilit luni programul de disputare al celor doua duble manșe.

- Steaua a trecut cu 3-0 de Concordia Chiajna și s-a distanțat la 5 puncte de aceasta formație in clasament, fiind aproape sigura de locul de baraj. In fața unui numar destul de mare de spectatori avand in vedere ca meciul s-a disputat in Ajunul Paștelui, steliștii au „zburdat” pe teren și au demonstrat…

- Formatia Dinamo a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa naționala de fotbal U19 a Romaniei a facut un pas important spre calificarea la Campionatul European, dupa ce a invins sambata, cu scorul de 2-1, selectionata similara a Croatiei, in al doilea meci de la Turul de Elita.

- Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA) s-a calificat in turul 3 la Indian Wells! Sportiva din Romania a eliminat-o pe australianca Ajla Tomljanovic (28 de ani, 39 WTA), scor 6-4, 7-5(7). Ruse și Begu, eliminate in turul 1 la Indian WellsSimona Halep e in turul 3 la Indian Wells Sorana Cirstea și Ajla Tomljanovic…

- Fotbalist in Ucraina la FC Lvov, romanul Mihai Daniel Leca, a afirmat, joi, la Pro X, ca efectele invaziei ruse sa vad peste tot, chiar daca orașul in care locuiește nu a fost inca afectat de lupte sau bombardamente.„Inca nu sunt așa panicat, dar vedem ce o sa se intample, habar nu am. Sa știți ca este…