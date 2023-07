Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat proiectul de lege privind extinderea ordinului de protectie la toate categoriile de victime si la toate formele de violenta, pe langa cea domestica, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un „proiect de lege revoluționar” pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor, conform Ministerului Justiției.“Victima va fi protejata indiferent cine este agresorul. Prin aceasta lege, extindem ordinul de protecție la TOATE victimele care au…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, sambata, pe Facebook, ca Guvernul a aprobat o schema de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești care produc alimente și au nevoie de investiții in unitațile de procesare. El susține ca aceasta este una dintre masurile contra inflației. Premierul Marcel Ciolacu…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede extinderea de la 6 luni la un an a duratei pentru care se poate emite ordinul de protectie, in cazul violentei domestice. Proiectul, care modifica Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, prevede extinderea…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au inregistrat 382 de voturi ‘pentru’, 3 abțineri, iar 3 parlamentari au fost prezenți și nu au votat. Initiativa legislativa adoptata are ca obiect de reglementare…

- Executivul a aprobat, vineri, ordonanța de urgența care reduce cheltuielile bugetare. Din proiect a fost eliminat articolul legat de sporul de doctorat, „urmand ca in noua lege a salarizarii sa se clarifice mai concret modul in care sporul de doctorat va fi acordat”, spune Adrian Caciu.Proiectul…

- Proiectul „Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale” iși propune sa continue activitațile demarate anul trecut, la acel moment testandu-se realizarea de conexiuni culturale, ecologice și economice intre Timișoara și teritoriul din proximitate, pana la frontiera cu Serbia. Inițiativa din acest an, propusa…

- Miercuri, 26 aprilie, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratura, care are drept scop „sporirea independenței sistemului și fortificarea capacitaților Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)”. In acest sens, s-a decis transferarea in componența CSP a…