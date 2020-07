Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și-a propus sa reduca din numarul de șefi. In acest sens este in curs de elaborare o organigrama care va prevedea mai puține structuri de conducere in zona de minierit. Potrivit lui Gore Popescu, membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia, noua…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 si planul de redresare economica propus de Comisia Europeana. "Presedintele Klaus Iohannis a insistat ca alocarile pentru Romania sa fie cat mai consistente atat…

- Discuția a vizat Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 revizuit și Planul de redresare economica, propuse recent de catre Comisia Europeana. "Președintele Klaus Iohannis a prezentat obiectivele principale ale Romaniei in procesul de negociere privind pachetul de propuneri al Comisiei Europene…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a explicat marti ca planul economic anuntat de Comisia Europeana este „o portunitate extraordinara pentru Romania”, insa subliniaza ca tara noastra are nevoie de „un plan clar de actune al guvernului”.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Romania trebuie sa renunțe la energia electrica obținuta prin arderea carbunelui și sa treaca la noile tipuri de energie, respectiv cea pe gaz și cea nucleara. "Reactoarele 3 și 4 sunt fundamentale, trecerea pe gaz a Complexului Energetic Oltenia, trebuie…

- Termocentralele din județul Dolj vor funcționa doar pe baza de gaze peste sase ani. Complexul Energetic Oltenia va mai livra carbune catre sucursalele electrocentrale din județul Dolj doar inca sase – sapte ani, potrivit conducerii. Totul depinde de cat de repede se vor concretiza investițiile privind…

- Comisia Europeana a prezentat ieri programul de relansare economica de dupa pandemia de coronavirus, in valoare de 750 miliarde de euro, din care 500 miliarde de euro subvenții și 250 miliarde de euro imprumuturi...

- "Consultarile premierul Ludovic Orban cu mediul de afaceri au continuat astazi cu reprezentanții Liberty Steel, companie care deține combinatul siderurgic de la Galați. Oficialii Guvernului și cei ai Liberty Steel au discutat despre consecințele provocate de pandemia COVID-19 asupra economiei și…