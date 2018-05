Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 mai 2018 asociatiile civice partenere “Moldova Vrea Autostrada” si “Impreuna pentru A8″ organizeaza un mars motorizat pe directia Iasi-Bacau/Vaslui/Barlad-Tisita-Bucuresti in vederea construirii de autostrazi in regiunea Moldovei. As aprecia in calitate de moldovean totodata participarea…

- Al doilea transplant de cord a fost efectuat la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant din Târgu Mures, un barbat de 39 de ani din Bucuresti primind inima unui tânar de 17 ani aflat în moarte cerebrala. Operatia a durat sase ore.

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat joi, referitor la vizita mult dezbatuta a Vioricai Dancila in Israel, ca premierul nu vorbeste in numele Romaniei. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este…

- Conducerea echipei CFR Cluj a transmis, luni, un comunicat de presa prin care se dezice de declarațiile facute de jucatorul Culio, în urma remizei cu Astra Giurgiu.Suparat din cauza rezultatului obținut (1-1), fotbalistul a contestat formatul campionatului din Romnia, însa…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Relațiile bilaterale ale R. Moldova cu Romania și agenda europeana au fost subiectele discutate de catre viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, in cadrul vizitei de lucru la București (19 februarie).

- Steagul UE va ajunge la București, în cadrul unui maraton-ștafeta. Drapelul Uniunii Europene a intrat în țara în jurul orei 10, prin Vama Borș, și a fost așteptat într-o benzinarie de zeci de oradeni care în ultimele luni au participat la acțiunile de protest…

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…